Rutte: samenleving heeft boer goed verstaan

Als boeren willen protesteren is dat hun goed recht, vindt minister-president Mark Rutte.

Volgens de premier is de boodschap van de boeren aan de politiek en samenleving wel overgekomen.

De minister-president zei tijdens de wekelijkse persconferentie dat ‘het signaal van de boerenprotesten in oktober, de 2 grote boerenprotesten, zeer goed verstaan zijn. Dat volgens mij het antwoord van de samenleving en de politiek is: jullie houden niet alleen van de samenleving, de samenleving houdt ook van jullie. (...) We hebben jullie heel goed verstaan, ook de politiek, ook ikzelf, ook Carola Schouten’.

We gaan boeren niet dwingen te stoppen

Stikstofcrisis

Rutte benadrukt dat boeren niet het probleem zijn in de stikstofcrisis, ‘maar we vragen wel de boeren te helpen bij de oplossing. We hebben ook gezegd: daarbij gaan we niet boeren dwingen te stoppen. Wat we zullen doen is een boer die doorgaat, die kan altijd doorgaan. Misschien niet precies op die plek, misschien met aanpassingen. Als een boer wil stoppen, dan kan dat ook ons dienstig zijn, omdat hij misschien stopt op een plek waar dat uitkomt. Zodat je op die manier die stikstof kan terugdringen’.

De minister-president erkent dat er irritaties zijn uit het verleden, die ook bij de protesten nu doorklinken. Rutte en Schouten hebben daarover met individuele boeren gesproken. Rutte meent dat Schouten in de afspraken met de provincies een goede balans heeft gevonden.