PBL: te veel focus op stikstof bij natuurbescherming

Bij beoordeling van vergunningaanvragen moet ook aandacht zijn voor andere factoren dan stikstof, stelt het PBL.

Vermindering van stikstofdepositie in natuurgebieden is van belang. Maar bij de beoordeling van vergunningaanvragen in het kader van de Natuurbeschermingswet moet er ook aandacht zijn voor andere factoren.

Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een zogenoemde policy brief, een ongevraagd advies aan de overheid dat vrijdag is gepubliceerd

Focus op stikstof nuanceren

Het PBL bepleit een programmatische aanpak gericht op verbetering van de natuur, die stevig in de wet is vastgelegd, en waarbij een wetenschappelijke autoriteit kan helpen een stevig omvattend ecologisch oordeel te zetten onder afgegeven vergunningen. Daarmee kan de focus op stikstof genuanceerd worden.

Voor de langere termijn, zegt het PBL, is het van belang dat de overheid een samenhangend beleid maakt waarbij ‘enkele pijnlijke sectorale transities die met het oog op de Habitatrichtlijn onvermijdelijk zullen zijn. Gezien de orden van grootten wat betreft bijdragen aan stikstofdepositie valt hierbij in elk geval te denken aan de landbouw.’

Politieke keuzes in het verleden ‘weinig structureel’

Auteur Martijn Vink zegt in een toelichting dat in het verleden weinig structurele politieke keuzes zijn gemaakt: “Dat zie je bij de tegenstelling landbouw en natuur. Aan de ene kant willen we een wereldspeler zijn op het gebied van de landbouw, aan de andere kant willen we ook de natuur beschermen.”

Het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving komt op een moment dat het kabinet werkt aan kortetermijnoplossingen om de vergunningverlening weer los te trekken. Tegelijkertijd studeert het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes op oplossingen voor de langere termijn. Het PBL-advies is niet aan Remkes aangeboden. “Wij weten ook niet wat Remkes op dit moment aan het doen is”, zegt Vink.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het rapport wel gekregen en reageert later op de inhoud.