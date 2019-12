Onderzoek naar mestkeldergassen

Advies- en ingenieursbureau Tauw heeft meetapparatuur in mestkelders geïnstalleerd op 2 melkveebedrijven.

Dit om gedurende een jaar de concentraties van mestkeldergassen te meten. Dat zegt Frans Rozema, projectcoördinator bij Tauw Nederland.

Aanleiding voor het onderzoek is de explosie in een stal met een emissiearme vloer in Markelo in het voorjaar van 2019. Daarbij kwamen 22 koeien om het leven.

Uit een onderzoek van de Omgevingsdienst Twente bleek eerder al dat de explosie kon ontstaan als gevolg van specifieke omstandigheden, die echter niet zeer bijzonder waren.

Concentraties mestkeldergassen in kaart brengen

Adviesbureau Tauw is nu in het kader van een kelderlucht-meetproject door FarmGasLive gevraagd voor 2 melkveestallen een monstername-infrastructuur op te zetten die de concentraties mestkeldergassen in kaart brengt. Een voor een melkveestal met een emissiearme roostervloer en een voor een melkveestal met een traditionele roostervloer.

In beide stallen worden 8 meet-aanzuigpunten in de mestkelders geplaatst. De aanzuigpunten bevinden zich zo’n 20 tot 30 centimeter onder de roosters, zo legt Rozema uit. Elk monsternamepunt wordt naar één en dezelfde locatie buiten de stal geleid.

Methaan, ammoniak en waterstofsulfide

Gedurende een jaar wordt per afzonderlijk meetpunt de mestkelderlucht continu door FarmGasLive geanalyseerd op methaan, ammoniak en waterstofsulfide. FarmGasLive voert dit project samen met CLM, Monteny Milieu Advies en Wageningen University & Research uit, in opdracht van het ministerie van Landbouw.