Nefyto: rapport over gewasbescherming van PAN is bangmakerij

Het rapport van PAN Europe over gewasbeschermingsmiddelen is bangmakerij. Dat stelt de Nefyto, de organisatie van producenten van gewasbeschermingsmiddelen.

PAN Europe stelt dat in de EU actieve stoffen worden gebruikt die de hormoonhuishouding kunnen verstoren. In een rapport meldt de milieuorganisatie dat het de toelating van 33 actieve stoffen heeft onderzocht. Bij 31 stoffen is niet goed onderzocht wat het effect is op de hormoonhuishouding, stelt PAN Europe. Terwijl de stoffen wel een toelating hebben.

Hormoonverstoring

Secretaris Jo Ottenheim van Nefyto noemt het rapport bangmakerij. “In de eerste plaats worden alle actieve stoffen in de EU al heel lang onderzocht op hormoonverstorende effecten. Alleen zijn de regels in 2018 aangescherpt. Vóór 2018 werd een risicobeoordeling gemaakt. In hoeverre bestaat risico op hormoonverstoring als de stof volgens de toelating wordt gebruikt.”

Sinds 2018 wordt gekeken naar de intrinsieke eigenschap van een stof, legt Ottenheim uit. “Als een actieve stof een hormoonverstorend effect heeft, krijgt het geen toelating. Ook al is het risico bij een juist gebruik heel klein. De stoffen die zijn toegelaten vóór 2018, zijn beoordeeld volgens de toen geldende risicobeoordeling.”