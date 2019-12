Milieuorganisaties: afspraken ramp voor natuur

Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de afspraak die landbouwminister Carola Schouten heeft gemaakt met de boeren.

Mobilization for the Environment (MOB) en vereniging Leefmilieu (VL) eisen dat de minister afspraken met boeren herroept. Ook Greenpeace is niet te spreken over de afspraken en beroept zich op drie onderbelichte zaken.

Commissie Remkes buitenspel gezet

Volgens de MOB en de VL is de Commissie Remkes volledig buitenspel gezet. “Zonder op dit advies te wachten heeft het kabinet verregaande tegemoetkomingen gedaan aan de landbouwsector over de stikstofcrisis”, zo klinkt het. MOB en VL zijn boos dat de natuurorganisaties volledig gepasseerd zijn. Dusdanig boos dat beide organisaties woensdag 18 december direct een brief aan minister Schouten gestuurd hebben met de eis dat de afspraken worden herroepen. Een dag later of niet, de afspraken tussen het kabinet en het Landbouw Collectief (LC) over geen vergunningplicht voor beweiden en bemesten matchen met het advies van Remkes.

‘Politieke leugen’

MOB-voorman Johan Vollenbroek: “Het kabinet geeft met dit afsprakenlijstje nieuw voedsel aan de politieke leugen dat met bedrijfstechnische maatregelen nog serieuze reducties kunnen worden gehaald. In de afgelopen dertig jaar zijn alle haalbare maatregelen al genomen. Door krimp van de veestapel uit te sluiten, maakt het kabinet elke serieuze oplossing onmogelijk. Deze afspraken met landbouwsector zijn een ramp voor de natuur.”

Onderbelichte aspecten

Greenpeace betreurt dat drie aspecten sterk onderbelicht zijn. Ten eerste de stikstofafspraken tussen het kabinet en het LC. “Terwijl een groeiende groep boeren pleit voor een toekomstbestendig landbouwsysteem, laat het kabinet zich de les lezen door het LC. Deze afspraken dienen geen ander doel dan het in stand houden van een failliet landbouwsysteem”, stellen de organisaties.

Daarnaast zou het legaliseren van circa drieduizend PAS-meldingen leiden tot een stijging van de stikstofdepositie en afbraak van natuur. Tot slot betoogt Greenpeace dat het oude PAS-systeem beter was voor de natuur: “Toen werd 50% van de vrijgekomen stikstofruimte ingezet voor natuur. Met de nieuwe spoedwet is dat 30%.”