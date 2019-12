Massale acties van boeren en bouwers

De massale protestacties van boeren en bouwers hebben de hele dag tot veel files geleid. In grote delen van het land gingen boeren en bouwers de weg op, al of niet gevolgd door een wegblokkade met of zonder barbecue.

Vanuit alle uithoeken van Nederland – en zelfs België en Duitsland – trokken boeren met honderden trekkers, vrachtwagens en andere voertuigen naar hun doelwit. Dat doelwit was dit keer nogal divers: onder andere het Mediapark in Hilversum, het Malieveld, rechtbanken, provinciehuizen en olie- en chemiebedrijven werden geblokkeerd. Dat zorgde voor veel vertraging bij het openbaar vervoer en op de (snel)wegen, in de ochtend ruim 400 kilometer en buslijnen die geblokkeerd waren. Op de A1 bij De Lutte (Ov.) blokkeerden actievoerders de snelweg en hielden er een bbq.

De organisatie was wat rommelig door een ontbrekende leidende partij zoals op de landelijke actiedagen op 1 en 16 oktober, maar verder dan bekeuringen voor verkeersovertredingen kwam het niet. Ook hebben supermarkten geen hinder ondervonden in de bevoorrading ondanks er op sommige plekken boeren rondom dc’s en supermarkten cirkelden.

De actie op 18 december zou in eerste instantie georganiseerd worden door de Farmers Defence Force, maar zij trokken zich door opgelegde dwangsommen voor het blokkeren van distributiecentra en supermarkten volledig terug en lastten alle acties af.

Toch richtten een aantal boeren wat acties op dc’s en enkele supermarktketens (Brede, Tilburg en Haaksbergen).

Het verschil met de voorgaande landelijke acties is dat er dit keer geen leidende partij was. Wel riep actiegroep ‘Bouw in Verzet’ boeren – na terugtrekken van de FDF – op om zich aan te sluiten bij de landelijke langzaam-rij-acties. De acties zijn verder – op enkele tientallen bekeuringen door de politie na – ordelijk verlopen.

In Den Haag was het tamelijk rustig op de actiedag. Wel was er wat meer politie op de been en controleerde zij actievoerders die de binnenstad in wilden.

Op het plein voor de Tweede Kamer stond een eenzame demonstrant met een omgekeerde vlag: “Ze moeten van de boeren afblijven.” De pensionado steunt de actie van de boeren en de bouwers. “De jongens werken zo hard, ze krijgen het echt niet cadeau. Heel Nederland staat achter de boeren”, zegt hij.

In de politieke sferen uiten PvdD en GroenLinks hun ongenoegen over de trekkeracties. Zij spreken van een ‘trekkerstaat’ en willen een debat aanspannen over rechtsongelijkheid. Klimaatactivisten worden volgens hen door de politie afgevoerd, terwijl er naar de boeren wel geluisterd wordt. Ondanks steun van de ‘linkse partijen’, kreeg dit voorstel geen meerderheid.

In burgerlijk Nederland steunt bovendien meer dan de helft (ruim 55%) de boerenacties, zo blijkt uit een poll van rtv oost. Een krappe 24% vindt actievoeren oké, maar dat moet dan niet ten koste gaan van medeburgers. Bijna 21% vindt dat de boodschap nu wel duidelijk is.

Mede-auteur: Mariska Vermaas