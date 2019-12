LTO vreest extra kosten bij invoering Omgevingswet

LTO Nederland is bezorgd dat de nieuwe Omgevingswet boeren op grote kosten gaat jagen.

Dat blijkt tijdens een hoorzitting over de Omgevingswet in de Tweede Kamer. De Omgevingswet gaat per 2021 in en bundelt alle wetgeving rondom ruimtelijke ordening en leefomgeving. Onder gemeenten, softwareleveranciers en Eerste Kamerleden bestaan grote zorgen over de invoering van de Omgevingswet. NRC meldde vorige week dat organisaties en bedrijven die de nieuwe wetgeving in de praktijk moeten gaan brengen, grote twijfels hebben of dit gaat lukken. Het stelsel zou – in tegenstelling tot de doelstelling – voor gebruikers niet eenvoudiger, maar juist lastiger en duurder worden.

Boeren en tuinders geraakt

LTO Nederland vreest dat boeren en tuinders geraakt zullen worden door een gebrekkige invoering van de Omgevingswet. “Het is helaas niet onwaarschijnlijk dat zowel gemeenten als de veelal noodzakelijke adviseurs de hogere kosten op onze leden afwentelen”, aldus LTO.

Procedures ingewikkelder

De organisatie vreest niet alleen dat de legeskosten zullen worden verhoogd door de gemeenten, waardoor de kosten voor een vergunningaanvraag stijgen, maar ook dat de procedures ingewikkelder worden of dat het digitale stelsel niet optimaal werkt, waardoor adviseurs meer tijd kwijt zullen zijn bij het aanvragen van een vergunning. Die extra kosten komen vaak bij de klant, de boer, op het bordje. Zo vreest LTO dat boeren dubbel betalen als het nieuwe stelsel gebrekkig wordt ingevoerd.