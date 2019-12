LTO pleit voor behoud latente ruimte

Wat betreft de latente ruimte kan volgens LTO reeds vergunde stikstofruimte niet worden ingenomen.

In de provinciale beleidsregels wordt de kabinetslijn van de gerealiseerde stalcapaciteit aangehouden. Bij aanpassing van de vergunning vervalt een deel van de vergunde ruimte. LTO vindt dat de vergunde ruimte volledig behouden moet blijven zodat bedrijven kunnen blijven ontwikkelen en verduurzamen. “Eens vergund, moet altijd vergund blijven”. Hiervoor is LTO bereid juridische procedures te starten, aldus LTO-voorzitter Marc Calon. Bovendien zorgt afromen (30% bij aan/verkoop) voor een negatieve prikkel om te investeren in verdere verduurzaming van het boerenbedrijf.

Je verplicht een bakker toch ook niet om elke keer als hij brood bakt een vergunning aan te vragen?

Drempelwaarde

Daarnaast haalt LTO de situatie aan over de circa 3.000 boeren die onder het PAS geen vergunning aan konden vragen. Met een realistische generieke drempelwaarde kan 90% van de huidige stikstofimpasse worden opgelost, ook voor de PAS-melders. LTO hekelt dat de Spoedwet Aanpak Stikstof ruimte per sector geeft om verschillende drempelwaardes te gaan hanteren. Calon: “Als de drempelwaarde gebiedsgericht en per sector wordt uitgevoerd, dan kunnen de provincies ermee aan de haal gaan. Dat kan desastreus uitpakken.”

Beweiden en bemesten

Wat betreft de vergunningplicht voor beweiden en bemesten is LTO duidelijk: “Beweiden en bemesten is een onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Je verplicht een bakker toch ook niet om elke keer als hij brood bakt een vergunning aan te vragen?! Commissie Remkes moet dit in het binnenkort verwachte vervolgadvies opnemen.” De provincie Friesland ziet voornamelijk hierdoor voorlopig af van het provinciale beleid.

LTO benadrukt het belang dat de regels ook daadwerkelijk uniform blijven, dat er één beleidslijn voor de provincies is én blijft.

De nieuwe regels moeten ook juridisch houdbaar zijn

Grote zorgen over NB-vergunning

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft haar nodige zorgen over de uitwerking van de provinciale beleidsregels. Bestuurder Marion Logtenberg doet het dossier namens de NMV en vertelt: “Het is goed dat er nu zekerheid is over de vergunde ruimte, dat die behouden blijft zolang de vergunning niet wordt aangepast. Waar mijn zorgen in zitten, is dat de NB-vergunning misschien in de toekomst wel aangepast moet worden, voor bijvoorbeeld beweiden of bemesten. In dat scenario wil NMV dat de melkveehouder die ruimte behoudt.” Verder ziet Logtenberg grote onzekerheid in de toekomst met het stikstofdossier. “De nieuwe regels moeten ook juridisch houdbaar zijn, anders zitten we zo weer in hetzelfde schuitje als een half jaar geleden. Ik hoop dat de minister aan de slag gaat met het collectieve plan en dat er snel duidelijkheid komt over de verdere landelijke maatregelen.”