Kort geding: FDF wil geen supermarkten blokkeren

Farmers Defence Force (FDF) benadrukt tijdens het kort geding geen blokkades te willen houden op de komende actiedag, woensdag 18 december. De supermarkten zijn er niet gerust op.

Farmers Defence Force is niet van plan om supermarkten of distributiecentra te blokkeren. Dat bleek maandagochtend tijdens een kort geding bij de rechtbank in Lelystad. De procedure was aangespannen door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) om een verbod te eisen tegen blokkades. De advocaat van FDF vindt daarom dat de rechter de eisen van het CBL van tafel moet vegen.

‘Berichten in de media overtrokken’

Tijdens de zitting bleek dat de supermarkten vrezen dat boeren woensdag 18 december distributiecentra op een of andere manier zullen blokkeren. Ze baseren zich op berichten in de media en door FDF gepubliceerde statements over nieuwe acties. De berichten in de media zijn volgens FDF overtrokken en wijzen niet op concrete actieplannen.

Wat de plannen wel zijn wil de organisatie, ook als de rechter het vraagt, niet prijsgeven. FDF heeft het over ‘dynamische acties’, waarbij demonstrerende boeren van locatie naar locatie zullen gaan. In de afgelopen weekend gepubliceerde gedragscode stelt FDF ook blokkades niet toe te staan. De actiegroep benadrukt dat de acties niet op privéterrein zullen plaatsvinden en binnen de kaders van de wet blijven.

CBL: schade distributiecentrum kan snel oplopen

Toch blijft het CBL bang dat boeren woensdag supermarkten of distributiecentra zullen hinderen in hun bedrijfsvoering. Ook door bijvoorbeeld met een groep trekkers rondom de toegangswegen van distributiecentra te rijden, worden supermarkten in hun bevoorrading beperkt, vindt de advocaat van het CBL. De schade voor een individueel distributiecentrum kan in een dag oplopen tot € 2 miljoen. Ook voorziet het CBL problemen voor de maatschappij en de verkeersveiligheid.

Mark van den Oever (m) en Sieta van Keimpema (r) van Farmers Defence Force voorafgaand aan het kort geding in Lelystad. - Foto: ANP

‘We houden ons aan de wet’

De rechter vraagt Mark van den Oever meermaals wat de inhoud van de acties is. De FDF-voorman geeft daar geen duidelijkheid over. Wel zegt hij dat dit mede afhankelijk is van de uitspraak van de rechtbank. “Als de rechter ons verbiedt om bij distributiecentra actie te voeren, zullen we dat niet doen. We houden ons aan de wet.”

Het CBL is er niet gerust op. De advocaat verwijst naar gebeurtenissen in Groningen en het grote aantal trekkers op het Malieveld. FDF verweert zich door te zeggen dat die acties niet waren georganiseerd door hen, maar door respectievelijk LTO en Agractie. Bovendien heeft FDF als stichting geen leden, slechts sympathisanten. Daarop heeft het bestuur formeel dus geen invloed.

CBL: dwangsom € 5 miljoen

CBL wil dat de rechter FDF een verbod oplegt op acties die schade veroorzaken aan supermarkten. De dwangsom zou € 5 miljoen moeten zijn en nog eens € 1 miljoen voor elke volgende dag. FDF vindt dit bedrag buitenproportioneel. Ten eerste omdat FDF een stichting is die niet veel in kas heeft en gebruik maakt van giften, aldus advocaat Van der Goot namens FDF. Ten tweede, zo betoogt bestuurder Sieta van Keimpema in een emotioneel statement, maken de supermarkten al jaren winst en zien de boeren hun opbrengsten dalen. De publieke tribune, gevuld met tientallen boeren, klapte na de woorden van Van Keimpema.

Convenant

Om het gesprek tussen beide organisaties op gang te brengen, heeft FDF een convenant opgesteld. Hierin staan voorstellen van de boerengroep voor eerlijke beprijzing, waarin onder andere de volledige kostprijs plus arbeid betaald moet worden. FDF stelt ook voor dat supermarkten primair Nederlandse producten inkopen. Volgens Jos Ubels, bestuurslid van FDF en schrijver van het plan, is de basis van het convenant een goede prijs en tijdige betaling. “Dat lijken mij helemaal geen gekke eisen,” licht hij toe.

Rechter wil dialoog beide partijen

De rechter wil dat beide organisaties met elkaar in gesprek gaan. Als ze tot een afspraak komen, is een uitspraak niet nodig. Die afspraak komt er tijdens een korte schorsing niet. Het CBL zegt graag met de boeren in gesprek te gaan, ook over prijsvorming, maar niet op basis van het document dat FDF heeft toegestuurd. Het wil eerst met individuele supermarkten in gesprek.

De voorzieningenrechter doet dinsdagochtend uitspraak.