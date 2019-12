Kamer wil onderzoek naar Parkinson bij boeren

De Tweede Kamer wil laten onderzoeken of Parkinson en andere neurologische aandoeningen vaker voorkomen bij boeren en anderen die vanwege hun woonplaats of beroep veel in aanraking komen met gewasbeschermingsmiddelen.

De Kamer stemde voor een motie van Carla Dik-Faber van ChristenUnie. Op dit moment is er geen aparte monitoring van waar Parkinson in Nederland voorkomt. In Frankrijk komt de ziekte significant meer voor in gebieden waar veel met gewasbeschermingsmiddelen wordt gewerkt. Dik-Faber ziet dit als een serieuze indicatie dat er een verband is tussen de gewasbeschermingsmiddelen en het voorkomen van Parkinson. Ze vindt het van groot belang dat onomstotelijk vaststaat dat de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid.

Standaard onderdeel

Ook wil de Kamer dat landbouwminister Carola Schouten er in de EU op aandringt dat het onderzoek naar een verhoogd risico op Parkinson en andere neurologische aandoeningen bij het regelmatig in aanraking komen met gewasbeschermingsmiddelen standaard onderdeel wordt van de toelatings- en herbeoordelingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen. Schouten heeft al aangegeven dat ze dit op de Europese agenda wil zetten.

Problematiek van omwonenden

De Gezondheidsraad komt volgend jaar met een advies in verband met de problematiek van omwonenden. Daar wordt de ziekte van Parkinson in meegenomen. Op basis van die uitkomsten zal gekeken worden of vervolgonderzoek naar de ziekte van Parkinson en andere neurologische aandoeningen nodig is.