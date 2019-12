JBS vestigt zich mogelijk in Nederland

JBS, het grootste rundvleesbedrijf ter wereld, overweegt haar activa en het hoofdkantoor te verplaatsen van Brazilië naar Nederland of Luxemburg.

De eventuele verhuizing van het hoofdkantoor van JBS is onderdeel van een mogelijke beursgang in de Verenigde Staten (VS) op de New York Stock Exchange. Dat meldt de Braziliaanse krant Folha de São Paulo. Die krant meld inzage te hebben gehad in een document waarin het reorganisatieproject van JBS onder de naam ‘Project Hydra’ staat beschreven. Volgens dat project moet de hele operatie begin 2020 zijn afgerond. In de huidige structuur beheert JBS in Brazilië de handel in rundvlees, controleert Seara en JBS Global waarin de activiteiten in de Verenigde Staten, Australië, Canada en Europa zijn ondergebracht. Volgens het project neemt het nieuwe bedrijf in Nederland of Luxemburg de leiding van al deze activiteiten over.

Gunstig belastingregime

Voor multinationals zoals JBS is het hebben van een vestiging in Nederland interessant door het gunstige belastingregime. Zo wordt er geen belasting geheven over royalty’s en hoeft er ook geen belasting te worden betaald over dividend van dochterondernemingen. Bepaalde kosten kunnen worden afgetrokken en daardoor kan winst omgezet worden in verlies waarover geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Nederland is ook interessant, omdat het belastingverdragen heeft met veel andere landen. Het Nederlandse belastingstelsel is erop gericht winsten, waarover in het buitenland al belasting is betaald, niet nogmaals te belasten.

Ernstig conflict ontstaan over verkoop aan Nederlands bedrijf

Boete opgelegd van € 8 miljard

JBS noemt de beursgang in de VS als belangrijkste reden, maar belastingadvocaten die het rapport hebben bestudeerd, vestigden de aandacht op het feit dat andere soortgelijke transacties die door Braziliaanse bedrijven werden verricht, voorbereidingen waren voor de verkoop. JBS is, met nog diverse andere bedrijven, deel van de holding J&F die recent al meerdere onderdelen heeft verkocht. Over de verkoop van het cellulosebedrijf Eldorado aan het Nederlandse bedrijf Paper Excellence B.V. is een ernstig conflict ontstaan over € 3 miljard.

J&F is eigendom is van de familie Batista en de broers Joesley en Wesley Batista zijn directeur. Joesley kreeg, samen met oud ministers en bankdirecteuren, vorige week van het openbaar ministerie een boete opgelegd van € 8 miljard voor fraude bij het verkrijgen van leningen van de Braziliaanse ontwikkelingsbank (BNDES). Met dat geld werd onder andere Moy Park, eigenaar van het Nederlandse diepvriessnackbedrijf Albert van Zoonen B.V., door JBS overgenomen.