I&R schaap komt miljoenen tekort

De tekorten bij I&R schaap lopen op.

Dat bevestigt LTO-vakgroepvoorzitter Saskia Duives-Cahuzak in reactie op een interview dat Boerderij had met schapenhandelaar Manfred Blonk. Vooral de kosten van de helpdesk rijzen volgens Blonk de pan uit.

Meer dan € 1 miljoen

Het gat in de I&R-begroting van RVO.nl is volgens Duives-Cahuzak inmiddels meer dan € 1 miljoen. De lasten voor schapenhouders zullen komend jaar dus toenemen. Hoeveel is nog niet bekend, omdat de verdeling van de lasten over de schakels in de schapenketen nog onduidelijk is.

Database voor I&R in eigen beheer

Volgens Duives-Cahuzak werkt de sector aan een plan om de database voor I&R in eigen beheer te nemen, maar dat kost veel tijd en energie. Minimaal de helft van de 27.000 schapenhouders met UBN-nummer moet dan meedoen om de kosten te kunnen dragen.