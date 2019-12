GroentenFruit Huis tegen blokkeren dc’s supers

Boerenblokkades die de logistiek van supermarkten ontregelen, ‘leiden tot een situatie met alleen maar verliezers’. Dat stelt GroentenFruit Huis in een oproep aan boerenactieplatform Farmers Defence Force om zich te beperken tot publieksvriendelijke acties.

De actiegroep dreigt met blokkade van distributiecentra in aanloop naar de kerstperiode. Dit maakt de bevoorrading van supermarkten erg moeilijk, zo niet onmogelijk. In diezelfde supermarkten wordt ruim 80% van alle groenten en fruit die in Nederland worden geconsumeerd, verkocht.

Blokkade dupeert telers

De voorgenomen actie, die voor 18 december is aangekondigd, dupeert volgens de koepel van telersverenigingen en handelsbedrijven niet alleen consumenten en retailers, ‘maar ook alle voorliggende schakels in de voedselketen van verse producten waar de producenten zelf onderdeel van uitmaken’. Bovendien werkt een dergelijke actie verspilling van met zorg geteelde verse groenten en fruit in de hand.

De oproep van GroentenFruit Huis komt een dag na de aankondiging van supermarktkoepel CBL dat ze naar de rechter stappen om boerenacties bij dc’s te laten verbieden.