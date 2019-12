Gedragscode actie FDF: niet blokkeren

Farmers Defence Force roept boeren die willen gaan actievoeren in een gedragscode op om geen privé-terreinen te betreden, niet te blokkeren, geen geweld te plegen en geen vernielingen aan te richten. Dat staat in de code die Farmers Defence Force (FDF) zondagmiddag verspreidde via sociale media.

De organisatie roept in de gedragscode eveneens op om geen alcohol te gebruiken, geen vluchtstroken te blokkeren en de aanwijzingen van de autoriteiten op te volgen. Ook wordt beschreven eten, drinken, warme kleding en een slaapzak/luchtbed mee te nemen. Vandaag uitspraak in zaak CBL tegen FDF Op 18 december komen op verschillende plekken in Nederland groepen boeren in actie. FDF kondigde de actie eerder aan met ‘de hamsterweek is begonnen’. Doelwit van de nieuwe acties zouden supermarkten en distributiecentra zijn. Vandaag vindt in Lelystad een kort geding plaats. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie voor de supermarkten, spande de zaak aan tegen FDF. CBL wil via de rechter acties van FDF tegenhouden en de eventuele schade verhalen op stichting FDF.