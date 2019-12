Fries bestuurslid stapt op bij Farmers Defence Force

Jitty van der Werf, een van de bestuursleden van Farmers Defence Force (FDF), is afgelopen weekend uit het bestuur van de actiegroep gestapt.

Van der Werf was vooral actief bij de organisatie van trekkeracties in Friesland en nam de coördinatie van die provincie op zich bij de landelijke acties. Van der Werf zette onder andere de actie bij het provinciehuis in Leeuwarden op poten.

Nieuwe actiegroep

Vanwege een verschil van inzicht stopt ze nu bij FDF. In haar verklaring schrijft Van der Werf dat ze graag wil ‘blijven vechten voor de Friese zaak’, ze start samen met 2 andere Friese actievoerende boeren een nieuwe actiegroep: Stichting Belangen Agrarysk Fryslân. De nieuwe stichting zal regionale acties opzetten en zich aansluiten bij landelijke acties.

Ook zal de stichting bij het Landbouw Collectief betrokken blijven via de andere aangesloten organisaties. Dit doet ze samen met Sjoerd Mensonides en Hyke Anema, die eerder de samenwerking vonden in de actie-organisatie.

In goed overleg

Van der Werf licht toe dat haar vertrek uit het bestuur in goed overleg is gegaan. “Bij landelijke acties blijven we natuurlijk FDF ondersteunen. Door met deze twee mensen in Friesland zelfstandig te worden, hebben we meer vrijheid. We hoeven niet meer met FDF te vergaderen en kunnen ons zo beter inzetten voor Friesland. Dankzij de eerdere acties hebben we goede contacten bij de provincie en het waterschap. Daar gaan we mee verder.”