FDF wil weer acties organiseren

Farmers Defence Force pakt haar taken als actieorganisatie weer op.

Dat laat voorzitter Mark van den Oever weten via de reguliere communicatiekanalen. FDF ziet dat actievoeren mogelijk is, zonder het risico te lopen op dwangsommen, als de boeren wegblijven van distributiecentra en supermarkten.

Nieuwe acties

De organisatie bedankt de boeren die woensdag alsnog de weg op gingen met trekkers voor hun inzet en ziet dat de boeren ‘duidelijke statements’ hebben gemaakt. Concrete plannen voor acties zijn er nog niet, maar Van den Oever peilt de stemming onder de boeren in de besloten Facebook-groep om tussen kerst en nieuwjaar ‘het strijdtoneel’ te betreden. Bijna 4.000 leden hebben aangegeven dit wel te zien zitten, 450 anderen zijn het daar niet mee eens.

Plek aan onderhandelingstafels

Binnenkort gaat FDF met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in gesprek over de prijsvorming. FDF hekelt dat er pogingen worden gedaan om ‘onze positie aan de onderhandelingstafel af te nemen’. Hiermee duidt de actiegroep op de gisteravond aangenomen motie. De Kamer vindt dat er geen plek is voor mensen die de holocaust bagatelliseren, aan de onderhandelingstafels bij ministeries. FDF laat zich hierdoor niet afschrikken, ze zien het als teken dat de actievoerende boeren op deze manier te sterk worden.