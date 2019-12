FDF: in 2020 acties met trekkers en via de rechter

Farmers Defence Force (FDF) zet het komende jaar in op verschillende actiedoelen. Nieuwe trekkeracties zijn ‘waarschijnlijk’, schrijft het bestuur in een bericht dat verspreid is onder de achterban.

FDF mikt op vier doelen. Bovenaan staat één landelijk beleid, zodat er geen ‘discriminatie ontstaat tussen provincies’. Trekkeracties zijn te verwachten tegen de meest vervuilende bedrijven zonder vergunning.

Inzage in gegevens RIVM

Inzage in gegevens van het RIVM blijft op landelijk niveau een belangrijk punt voor FDF. ‘Afhankelijk daarvan gaan we verder met het gesprek met LNV’. Samenwerking sluit de actiegroep niet uit, maar wel onder de ‘vurige voorwaarde dat er meer geld naar het boerenerf moet’.

Het bestuur roept de achterban op de trekker ‘maar vast door te smeren’, om samen met andere Europese boeren naar Brussel te gaan om actie te voeren tegen de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans. Samenwerking met Duitse boeren is er al.

Handhavingsverzoeken indienen

FDF haalt ook het juridische wapen uit de kast. De actiegroep gaat handhavingsverzoeken indienen om bedrijven die geen NB-vergunning hebben maar wel stikstof uitstoten aan te pakken. Uitstoot verminderen of stilleggen is het doel. Het FDF-bestuur spreekt van een ‘mega-handhavingsverzoek’, tegen een grote groep bedrijven tegelijk. Heel concreet is dit nog niet, de actiegroep zoekt nog een pro deo advocatenkantoor voor deze klus.

‘Hard strijden’ en ‘feestje vieren’ De brief is strijdlustig van toon maar roept ook op ‘af en toe een feestje te vieren’, want ‘hard strijden en hard bier drinken gaan hand in hand’.

Het bestuur van FDF bestaat nu uit zes personen, ondersteund door 25 regiobeheerders en ‘een aantal’ medewerkers voor multimedia.