Extremisten krijgen geen gehoor bij boerenprotest

Extremistische groepen die aansluiting zochten bij het boerenprotest, hebben daar weinig succes mee.

Dat constateert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het Dreigingsbeeld Terrorisme, dat periodiek wordt opgesteld. Een van de extremistische groepen waarop de NCTV doelt, is Pegida: Patriottische Europeanen tegen Islamisering. De NCTV schaart het boerenprotest onder de noemer anti-overheidssentimenten, dat aansluit bij andere acties tegen overheidsplannen.

Volgens de NCTV is een ervaren gebrek aan dialoog en belangenbehartiging een voedingsbodem voor sentimenten tegen de nationale overheid en dat ‘voedt sentimenten tegen de nationale overheid en versterkt de behoefte om, via alternatieve kanalen van onderop, verzet te organiseren’.

Buitenlandse actievoerders staan een hardere lijn voor dan Nederlandse

Dierenactivisme

In hetzelfde rapport gaat de NCTV ook in op dierenactivisme in Nederland. Er is sprake van belangrijke buitenlandse invloeden bij acties in Nederland, aldus de NCTV. Daarbij wijst het rapport op de bezetting van een varkensstal in Boxtel, waarbij vooral buitenlandse actievoerders betrokken waren.

“Naar verwachting staan buitenlandse actievoerders een hardere lijn voor dan Nederlandse, en begeven ze zich op het snijvlak van activisme en extremisme”, aldus de NCTV.

Klimaatactiegroepen

Tegelijk zijn sommige Nederlandse activisten ook aanwezig bij acties in het buitenland. Nieuw is de ontwikkeling dat links-extremistische actievoerders die zich eerder bij voorbeeld richtten op anti-fascisme of het asiel- en vreemdelingenrecht, nu aansluiting zoeken bij klimaatactiegroepen. Een deel houdt het bij demonstraties en actief verzet, een ander deel bedient zich ook van geheime acties zoals sabotage.