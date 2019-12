Duitse boeren scharen zich achter acties

Duitse boeren uit verschillende grensstreken gaan Nederlandse collega’s woensdag ondersteunen met de protestactie.

Dat blijkt uit berichten op sociale media van een groep boeren onder de naam ‘LsV Team Grenzregion zu den Niederlanden’. “We tonen ons solidair en staan achter onze Nederlandse collega‘s, omdat de politiek ook daar geen goede randvoorwaarden voor boeren schept”, aldus de Duitse boerenorganisatie. In Winterswijk (Gld.) en Aalten (Gld.) worden een paar honderd boeren met trekkers verwacht.

Grensboeren

Duitse akkerbouwer Daniel Elling (Vreden, NRW) coördineert zijn collega’s net over de grens met de Gelderse Achterhoek. Elling verwacht dat niet alleen in de Achterhoek, maar ook in de andere grensstreken – van Groningen tot Limburg – Duitse boeren de grens oversteken. De problemen zijn in Europa overal hetzelfde, volgens Elling. Het overheidsbeleid deugt niet, waardoor geen investeringen voor twintig tot dertig jaar gedaan kunnen worden.

Albert Markerink van FDF in Gelderland bevestigt tegenover de NOS het verhaal van Elling. Hij rekent op 300 Duitse trekkers, alleen al in Gelderland. De Duitse boeren krijgen nog instructies van de actieleiders van FDF voor de exacte invulling van de acties woensdag.