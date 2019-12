Duits wolvenbureau: wolven blijven komen

Wolven zullen de komende tijd steeds vaker en op steeds meer plekken opduiken. Ook in Nederland.

Dat concludeert wolvenonderzoeker Julia Kamp uit Duitsland op basis van een nieuwe monitoringsdata in Duitsland.

Noord- en Oost-Duitsland ‘vol’

Kamp legt uit dat wolven ontzettend grote afstanden af kunnen leggen en dat het record zelfs staat op een wolf die vanuit Sachsen binnen enkele maanden naar Wit-Rusland liep. Steeds meer wolven bewegen in Noordwestelijke richting. De reden volgens Kamp: in Noordelijk en Oostelijk Duitsland zijn verreweg de meeste wolven die elk hun territorium hebben. “De gebieden rond Brandenburg en Sachsen lijken vol. We zien dat jonge wolven die het nest verlaten op zoek naar een territorium daar zelfs gedood worden door wolven uit naburige territoria. Op zoek naar een eigen territorium moeten ze langs andere wolvenroedels en dat gaat niet altijd goed. De wolf zelf is uiteindelijk zijn eigen grootste natuurlijke vijand.”

Verklaring beweging Noordwestelijke richting

Kamp geeft aan dat het nog een grote vraag is waarom de wolf zich vrijwel alleen over het noorden van Duitsland verspreidt. “Het lijkt erop dat de wolf de rivier de Elbe als natuurlijke corridor gebruikt. Langs deze rivier zijn veel natuurgebieden. Dat zijn ideale rustgebieden voor de wolf”, legt Kamp uit. “Daarnaast moet je je voorstellen dat een jonge wolf waarschijnlijk hetzelfde type terrein zoekt als waar hij is opgegroeid. Jonge wolven in Noord-Duitsland hebben geleerd te overleven in naaldbossen en zandgronden. Wellicht is dat één van de redenen waarom de wolf het in Nederland op de Veluwe zo goed doet.”

Kamp benadrukt dat voorlichting over de wolf zeer essentieel is. Zowel voor boeren, als voor burgers en beleidsmakers.

Aanwezigheid wolf

In het monitoringsjaar 2018/2019 waren in Duitsland in totaal 105 wolvenroedels, 25 paren en 13 solitaire wolven. Met name het aantal roedels is flink gegroeid ten opzichte van 2017-2018. Toen waren er 77 roedels, 40 paren en 3 solitaire wolven.

Lees verder onder de kaart.

Bron: site Die DBBW

Wolven permanent in Nederland

In Nederland hebben zich op de Veluwe, volgens de definitie van onderzoekers, 3 wolven permanent gevestigd. Het gaat om 2 vrouwelijke en 1 mannelijk exemplaar. Daaruit heeft zich een paartje gevormd, waaruit afgelopen voorjaar 1 tot 3 welpen voortgekomen zijn. Daarnaast zijn in verschillende provincies aanvallen van (rondzwervende) wolven op schapen geweest. Vanaf 2015 hebben wolven 253 schapen gedood, goed voor ruim € 53.000 directe financiële schade bij schapenhouders.