D66 blijft hameren op krimp

Met het afsprakenpakket tussen het Landbouw Collectief en het kabinet is de krimp van de veestapel niet van tafel wat D66 betreft.

D66-woordvoerder in de Tweede Kamer, Tjeerd de Groot, vroeg woensdag 18 december in debat met landbouwminister Carola Schouten de erkenning dat er nog steeds door het kabinet over de inkrimping van de veestapel wordt gesproken.

Schouten zei dat er geen generieke inkrimping van de veestapel komt en geen gedwongen opkoop. “Dat is in lijn met de communicatie van het kabinet en van de Commissie Remkes”, aldus Schouten.

Koren op de molen van oppositie

De opmerkingen van De Groot waren koren op de molen van de oppositiepartijen, die zelfs constateerden dat er met zijn opmerkingen “een bom onder het kabinet” werd gelegd, zoals SGP‘er Roelof Bisschop opmerkte. PvdA‘er William Moorlag zei dat er een set met afspraken ligt. “Ik snap niet dat D66‘er De Groot dat wegredeneert. Hij heeft gewoon in het stof moeten bijten.”

Gaande het debat werd woensdagmiddag duidelijk dat voor de D66‘er de soep niet zo heet wordt gegeten. Hij kon leven met de uitleg die minister Carola Schouten geeft aan de afspraken met het Landbouw Collectief, al blijft hij hameren op een verkleining van de veestapel. En hij vindt ook dat vrijwilligheid uitgangspunt is bij de opkoop van de bedrijven, al sluit hij gedwongen opkoop niet uit, als de natuur daarbij gebaat is.

Afstand nemen van uitspraken FDF-voorman

PvdA en GroenLinks vroegen de minister afstand te nemen van Farmers Defence Force (FDF), vanwege de uitspraken van voorzitter Mark van den Oever, die een vergelijking maakte tussen de bejegening van joden in de Tweede Wereldoorlog en de bejegening van boeren nu.

Ik praat met het collectief en daarbinnen is ook duidelijk afstand genomen van de uitspraken

De minister herhaalde dat zij de uitspraken van Van den Oever veroordeelt en dat ze dat ook duidelijk heeft gemaakt in het gesprek met het Landbouw Collectief. Dat het Landbouw Collectief een bestuurslid van Farmers Defence Force afvaardigt in een delegatie, is de verantwoordelijkheid van het collectief zegt ze. “Ik praat met het collectief en daarbinnen is ook duidelijk afstand genomen van de uitspraken.”

Ontkenning stikstofprobleem

De uitspraken van Van den Oever hebben overigens geen negatieve invloed op de steun die hij heeft. Onder jonge boeren is de animo groot om radicale acties te voeren tegen de regering. Een groot deel ontkent het stikstofprobleem, blijkt uit onderzoek van Trouw. Het Landbouw Collectief waar FDF deel van uitmaakt, erkent wel dat er een stikstofprobleem is, al vindt het collectief dat de landbouw daarvan niet de oorzaak is.