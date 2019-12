CBL naar rechter om acties FDF

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zet de gang naar de rechter door. Farmers Defence Force heeft niets van zich laten horen, dus wil de supermarktenorganisatie de aangekondigde acties van FDF tegenhouden bij de rechter.

Farmers Defence Force liet donderdagochtend weten dat ze niet zullen buigen voor het CBL. Van den Oever benadrukt dat de aangekondigde actie ‘binnen de wet’ zal zijn.

Ultimatum

Het CBL heeft advocatenkantoor Allen & Overy in de arm genomen, advocaat Richard de Haan schreef woensdagmiddag de brief aan de actievoerende boeren. Daarin stelde hij een ultimatum: de boeren moesten voor donderdagochtend 10.00 uur laten weten dat ze alle acties tegen supermarkten of distributiecentra af zullen blazen. Het CBL stelt: ‘pogingen om met bestuursleden van FDF in gesprek te gaan zijn helaas tot op heden op niets uitgelopen. Helaas heeft FDF niet gereageerd op onze uitnodiging om in gesprek te gaan, noch op ons verzoek om de acties af te blazen .

FDF stelt op zijn beurt woensdagavond dat het CBL kiest voor dreigen met rechtszaken in plaats van in gesprek gaan met boeren over een vergoeding voor de inspanningen voor boeren.

Politieke koehandel

Van den Oever heeft donderdagochtend een statement naar buiten gebracht waarin hij schrijft: ‘Wij, de boeren en de bouwers trekken hier de lijn: het is genoeg, de maat is vol! Tot hier en niet verder! En daar zullen we voor strijden. Tot de laatste dag.’

Hij hekelt dat de regering de plannen van het Landbouw Collectief niet doorvoert. In plaats daarvan ziet hij dat ‘met politieke koehandel de economie wordt geschaad’. Van den Oever vraagt om sympathie van burgers voor de actie. “Is het erg als de boontjes dit jaar uit de vriezer komen? Ik hoop dat er dit jaar wel begrip op tafel staat en besef dat we ons samen inzetten voor het behoud van onze economie.”