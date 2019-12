Brexit is zeker met klinkende zege Johnson

Met de overweldigende overwinning van de conservatieve premier Boris Johnson bij de Britse verkiezingen is zeker dat Groot-Brittannië per 31 januari uit de Europese Unie treedt.

Daarbij geldt een overgangsperiode tot 2020 waarin veel zaken rond bijvoorbeeld goederentransport onveranderd blijven. Johnson wil in die beperkte tijd een nieuw handelsakkoord proberen te sluiten met de EU.

Einde aan onzekerheid

Boeren in het Verenigd Koninkrijk (VK) en Ierland zijn niet altijd blij met die uitkomst maar wel dat er nu eindelijk een eind lijkt te komen aan de al sinds het referendum van 2016 heersende onzekerheid. De brexit-datum is in die tijd al verschillende malen verschoven. Johnson is de verkiezingen ingegaan met de slogan ‘Get Brexit Done’ en heeft daarmee een absolute meerderheid behaald. “Brexit is nu een onloochenbaar, onweerstaanbaar en onbetwijfelbaar besluit van het Britse volk”, aldus de premier.

Carola Schouten: landbouw goed voorbereid op brexit De landbouwsector is heel goed voorbereid op de brexit, aldus landbouwminister Carola Schouten. Ze reageert daarmee op de verkiezingsoverwinning van de Britse premier Boris Johnson, die het Britse vertrek uit de Europese Unie nu snel wil realiseren.

“Het betekent wel wat voor de export, maar we weten wat ons te doen staat”, aldus Schouten. Ze benadrukt dat het nogal een verschil uitmaakt of je handelt met een EU-lidstaat of niet. Nu moeten er allemaal aparte afspraken worden gemaakt. “We zullen de maatregelen nemen die genomen moeten worden om te zorgen dat producten wel naar de andere kant van de Noordzee kunnen.“

Schouten wijst erop dat er een lange voorbereidingstijd was. “We wisten natuurlijk al wel langer dat de kans op een brexit aanwezig was. We kunnen ook wel een groot deel aan.” Ondernemers moeten ook steeds blijven kijken wat de brexit voor hen betekent, benadrukt ze.

Schotland

“We hebben nu de kans om Brexit achter ons te laten en zelf ons land te regeren voor een betere toekomst. De regering kan nu ook een eigen beleid gaan ontwikkelen voor de landbouw. We hebben te lang in onzekerheid gezeten, al dat geplan voor brexit heeft het ministerie voor plattelandszaken te lang in zijn greep gehouden”, zegt Michael Seals, een boer met een gemengd bedrijf tegen vakblad Farmers Weekly. Veehouder David Colthart is het daarmee eens: “De meeste boeren willen dat brexit nu eindelijk eens geregeld wordt. De onzekerheid is ‘killing’ de markt.” Colthart heeft echter wel een opdoemend probleem: hij zit in Schotland. Bij de verkiezingen heeft de Schotse partij SNP eveneens fors gewonnen waardoor de zelfstandigheid van Schotland, dat graag in de EU wil blijven, weer boven aan de agenda is gekomen.

Harde brexit

Voorzitter Joe Healy van de Irish Farmers Association vindt het positief dat er nu een stabiele regering in het VK komt die duidelijkheid kan scheppen. “Wat ons nu het meeste zorgen baart is dat de overgangsperiode eind 2020 eindigt. Het is haast onmogelijk om in die korte tijd nieuwe handelsafspraken tussen de EU en Londen te maken. Daarmee ligt het scenario van een harde brexit nog altijd levensgroot op tafel.”

Medeauteur: ANP