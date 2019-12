Brabant verlengt subsidieregeling voor stoppers

Vanwege grote belangstelling verlengt de provincie Noord-Brabant de VABimpuls-subsidieregeling met twee jaar.

De subsidieregeling is bedoeld voor vrijkomende en vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen. De aanpak moet boeren helpen een andere toekomst voor hun boerenbedrijf te vinden door sloop of herbestemming. Dat meldt de provincie Noord-Brabant.

Verlenging

De huidige subsidieregeling loopt tot 10 december 2019. De vraag naar VABimpuls is echter dusdanig groot, dat Gedeputeerde Staten hebben besloten de regeling te verlengen tot 1 december 2021. Ook wordt het budget daarmee verhoogd: in totaal met € 1,5 miljoen. Een half miljoen is voor boeren die al gestopt zijn en leegstaande opstallen hebben. Een miljoen is bedoeld voor boeren die van plan zijn te gaan stoppen.

445 boeren doen mee

Via vouchers kunnen veehouders terecht bij onafhankelijke adviseurs voor ondersteuning en begeleiding. In totaal maken 445 boeren gebruik van de regeling. Dat zijn boeren die gestopt zijn én boeren die van plan zijn om te gaan stoppen. Eerder dit jaar – in september – heeft de provincie de regeling al uitgebreid met 4 ton, nadat het budget van € 250.000 volledig opgebruikt was.