Bonden stellen ultimatum aan Offerman

Vakbonden FNV en CNV hebben een ultimatum neergelegd bij vleesverwerker Offerman.

Ze zijn niet te spreken over het sociaal plan voor werknemers van een fabriek in Aalsmeer, die de deuren sloot nadat er een listeriabesmetting aan het licht was gekomen. De sluiting raakt circa honderd medewerkers van Offerman, van wie er circa vijftig hun baan verliezen. De rest krijgt werk op andere locaties.

Werkonderbrekingen en stakingen

Het ultimatum van FNV loopt af op vrijdag 13 december om 17.00 uur en dat van CNV op zaterdag 14 december 24.00 uur. Als Offerman niet positief reageert, kan het bedrijf rekenen op werkonderbrekingen en stakingen. De bonden eisen onder andere betere ontslagvergoedingen en een reiskostenvergoeding voor personeel dat op locaties in Ridderkerk of Wijchen komt te werken.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte in oktober bekend dat door besmette etenswaren uit de Aalsmeerse fabriek drie mensen waren overleden en een vrouw een miskraam kreeg.

Verbaasd over ultimatum

Offerman toonde zich verbaasd over het ultimatum van de bonden en de acties. “De onderhandelingen met de vakbonden over het sociaal plan waren in onze optiek nog in volle gang. Onze inzet is om een sociaal plan af te spreken dat haalbaar is en recht doet aan de ontstane situatie. Ons uitgangspunt en doel is daarbij om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden binnen ons concern. Daarnaast begeleiden we boventallig geworden medewerkers naar ander werk. Hiervoor hebben we al contact met meerdere bedrijven in de omgeving die graag medewerkers in dienst willen nemen.” Het bedrijf zegt ‘nog steeds’ de inzet te hebben tot een gezamenlijk sociaal plan te komen.