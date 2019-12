Boerinnen overhandigen petitie aan Tweede Kamer

Boerinnen hebben ruim 4.400 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. De petitie werd opgesteld omdat de boerinnen zich zorgen maken over hun toekomst.

“Wij, boerinnen van Nederland, maken ons ernstig zorgen! We moeten klaar zijn voor de toekomst. Maar welke toekomst? Wij, de dagelijkse boerin, de boerin die buitenshuis werkt of een eigen bedrijf heeft – we maken ons allemaal zorgen om onze boeren, om ons gezin, om ons bedrijf. Hoe ziet onze toekomst er uit?”, staat in de petitie. Daarmee willen ze de politiek oproepen om snel duidelijkheid te geven over hun toekomst.

Oproep tot zorgvuldige besluiten in stikstofdossier

Het initiatief van de petitie komt van Helma Vermuë, Miranda Nolten en Willemien Koning van LTO Vrouw & Bedrijf en Kristel Vanhommerig Netwerk Agrarische Vrouwen van LLTB.

De vier vrouwen roepen landbouwminister Carola Schouten op om oog te hebben voor vrouwen in het agrarisch bedrijf en zorgvuldige besluiten te nemen in het stikstofdossier.