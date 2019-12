Boerensteungroep uit kritiek op Farmers Defence Force

De ‘Boerensteungroep’ uit forse kritiek op boerenactieorganisatie Farmers Defence Force (FDF).

De voorman van de groep, Jan Huzen, hekelt het gedrag van de bestuursleden. Huzen publiceerde een statement in de groep waarin zijn ervaringen met de actiegroep uit de doeken doet. Daarin beticht hij FDF’ers van geweldpleging en het doen van valse beschuldigingen jegens hem.

Verwijten

Op mede-initiatief van Huzen is eind november een benefietavond voor FDF georganiseerd in Aalten (Gld). De opbrengst zou ten goede komen aan de acties van FDF. Huzen schrijft in zijn relaas dat FDF hem verwijt € 8.000 in eigen zak te hebben gestoken. De boerenactieorganisatie ontkent de beschuldiging.

Huzen zegt dat iemand van het bestuur hem op de avond van het benefiet voor FDF naar de strot is gevlogen na een discussie. Sindsdien is er geen contact meer, ondanks de belofte dat beide groepen verder zouden samenwerken. Hij schrijft: Iedereen van het bestuur heeft mijn nummer geblokkeerd. “Sinds het bericht gepubliceerd is, heb ik wel weer een aanbieding gekregen om in gesprek te gaan. Dus dat zien we maandag wel,” licht hij desgevraagd toe. De Boerensteungroep is een openbare Facebook-groep met 170.000 leden, mensen die de boeren ondersteunen in hun protestactie.

Het bestuur van Farmers Defence Force wil het liefst zo weinig mogelijk aandacht besteden aan de berichten van Huzen. Jeroen van Maanen spreekt de verwijten tegen. “Tijdens dat feest is er inderdaad wel wat discussie geweest, maar niemand is iemand naar de strot gevlogen.”

Rekeningnummer stichting FDF

Het opgehaalde geld kan volgens Huzen momenteel niet naar FDF overgemaakt worden, omdat de stichting Farmers Defence Force nog altijd geen rekeningnummer heeft. Overmaken naar een privérekening van één van de bestuursleden wil Huzen niet. Van Maanen van FDF zegt hierover: “Het rekeningnummer is aangevraagd, maar dat kost tijd. De stichting bestaat nog niet zo heel lang. Deze week moet het allemaal geregeld zijn.”