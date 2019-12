Boerenacties verplaatst naar Eindhoven Airport

Boeren die vrijdag protesteerden bij het provinciehuis in Den Bosch hebben hun acties verplaatst naar Eindhoven Airport.

Door een colonne van trekkers liep het verkeer op de A2 vast. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) drukte de boeren op het hart om andere weggebruikers niet in gevaar te brengen.

Debat Provinciale Staten

In Den Bosch is op vrijdag een debat van Provinciale staten in het provinciehuis over het stikstofbeleid. Van Nieuwenhuizen zegt dat het ‘iedereen vrij staat te protesteren, maar wel binnen de geldende wet- en regelgeving’. Ze benadrukt dat Eindhoven Airport een militaire luchthaven is, die tevens voor burgerluchtvaart wordt gebruikt. “De staf van Defensie zal in goed contact staan met de burgemeester van Eindhoven, zodat de openbare orde geborgd is”, aldus de minister.

Blokkades distributiecentra

De boeren die zich verenigd hebben in Farmers Defence Force (FDF) hebben gezinspeeld op blokkades van distributiecentra van supermarkten volgende week. Minister van Landbouw Carola Schouten praat aanstaande maandag weer met allerlei boerenorganisaties verenigd in het Landbouw Collectief, waaronder FDF.

“Het is belangrijk dat we daar dat gesprek voeren”, vindt Schouten. “Hoe ver we komen weet ik niet. Maar als we in gesprek zijn en zij zeggen toch dit soort acties te gaan voeren, vind ik dat oneigenlijk. Als je praat, moet je echt proberen eruit te komen. En dat niet gaan vermengen met elkaar”, aldus Schouten.

Boer & Burger Brunch

Schouten verwees naar een andere actie die vrijdag in Amsterdam plaatsvindt, waar boeren de inwoners van de stad op een brunch met Nederlandse producten trakteren. Ze ziet die actie als ‘bewijs dat je het op een hele leuke manier kunt doen. Dat lijkt me effectiever dan mensen tegen je in het harnas jagen’.