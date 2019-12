Agrarische sector krimpt door milieumaatregelen

ABN Amro verwacht een flinke klap voor de agrarische sector door milieumaatregelen, waaronder die als gevolg van de discussie rondom stikstof en PFAS.

De prognose voor de volumegroei in de agrarische sector voor 2020 is -0,5%. Voor 2021 voorspelt ABN ook een krimp van 0,5%.

Varkensprijzen stegen flink

Afgelopen jaar stond in het teken van stikstof, onrust over boeren en de Afrikaanse Varkenspest (AVP). Hierdoor zijn de varkensprijzen flink gestegen.

ABN Amro verwacht dat de volumes per saldo licht dalen. De geplande warme sanering voor de varkenshouderij is een factor die zorgt voor druk op de sector.

Daling aantal melkveebedrijven

De onzekerheid die de stikstofdiscussie met zich meebrengt zal gevolgen hebben voor uitbreiding en investering in de veehouderij. Een daling in het aantal melkveebedrijven en melkkoeien wordt niet uitgesloten. Het hebben van geen opvolger gaat ook zorgen voor een krimp van de sector. Dit geldt ook voor de vergrijzing in de sector.

Volumegroei in akkerbouw

Als de weersomstandigheden volgend jaar ‘normaal’ zijn, kunnen de volumes voor akkerbouwers weer naar een normaal niveau stijgen. Dit geldt vooral voor de maisproductie. De verwachte volumegroei in de akkerbouw is onvoldoende om de volumedaling in de veehouderij te compenseren.