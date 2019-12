Afroming fosfaatrechten in november ver onder doel

Bij de handel in fosfaatrechten zijn tot 1 november van dit jaar 105.000 kilo fosfaatrechten afgeroomd.

Dat zegt landbouwminister Carola Schouten tijdens een debat in de Tweede Kamer. Daarmee is het aantal fosfaatrechten nog ruim boven het sectorplafond van 84,5 miljoen kilo. Op 19 juni van dit jaar waren er met 85,8 miljoen kilo nog ruim teveel fosfaatrechten in de markt. De afroming is dus nog onvoldoende om onder het plafond te komen. Daarnaast zijn er door juridische uitspraken nog extra fosfaatrechten in de markt gebracht. Om hoeveel dit gaat, kan het ministerie op dit moment niet zeggen. De verwachting is dat in december nog veel gehandeld zal worden in fosfaatrechten, omdat veel bedrijven dan de boekhouding voor 2019 nog in orde willen maken.

Afromingspercentage verhoogd

Sinds juni is het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten verhoogd van 10 naar 20% om het aantal fosfaatrechten in de markt sneller onder het plafond te brengen. Net voor de inwerkingtreding van deze verhoging werd veel gehandeld in fosfaatrechten, daarna was het erg rustig op de markt. Vorig jaar zijn in totaal ruim 422.000 fosfaatrechten afgeroomd, mede omdat veel bedrijven in het eerste jaar van het fosfaatrechtenstelsel het aantal rechten in overeenstemming moesten brengen met de veestapel.

Minister Schouten verwacht begin 2020 inzichtelijk te maken hoeveel fosfaatrechten dan in de markt zijn. Als het aantal dan onder het plafond is, wordt het afromingspercentage binnen twee weken weer verlaagd naar 10%.

Handel in fosfaatrechten

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop wil afroming liefst dit jaar nog verlagen, om de handel in fosfaatrechten weer vlot te trekken. Volgens hem is deze stil komen te staan door de verhoging van de afroming. Landbouwminister Schouten zegt dat het afromingspercentage niet de enige reden is. De onzekerheid met betrekking tot het stikstofbeleid zorgt dat veel veehouders een pas op de plaats maken, aldus de minister.

Onzekerheid stikstofbeleid

Bij het debat in de Tweede Kamer werd duidelijk dat RVO.nl de transacties van fosfaatrechten sinds de stikstofbrief van 4 oktober niet heeft geregistreerd, vanwege de onzekere situatie rondom stikstof. Bedrijven die een transactie hebben gemeld, hebben een brief gekregen van RVO.nl of de transactie doorgang moet vinden, aangezien het aantal productierechten op 4 oktober leidend is als gebruik wil worden gemaakt van de mogelijkheid om extern te salderen of mee te doen aan de vrijwillige opkoopregeling.