Advocaat: FDF mag geen acties meer organiseren

Farmers Defence Force kan geen acties meer organiseren of zich hierover uitspreken. Die conclusie trekt advocaat Eric van der Goot. Hij adviseert daarom de bestuursleden om mediastilte te houden.

De rechter bepaalde dat boerenacties de normale bedrijfsgang van supermarkten en toeleverende bedrijven niet mag verstoren of belemmeren. Ook het ondersteunen hiervan mag niet, op laste van een dwangsom van € 100.000. De uitspraak is het resultaat van het kort geding dat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel aanspande tegen de actieorganisatie.

Alle actievormen zijn overtreding

Hij heeft daarom zijn cliënten, het bestuur van Farmers Defence Force, geadviseerd om geen uitspraken meer te doen over eventuele acties op social media of tegen de pers. Volgens hem zijn nu alle vormen van actievoeren door FDF een overtreding van het verbod. “Ook een langzaamaanactie, waarbij trekkers niets blokkeren, maar langzaam rijden, zou de normale bedrijfsgang al verhinderen. Dus dat mag ook niet van de rechter”, aldus de advocaat.

Dit vonnis zorgt ervoor dat FDF nu niks kan

De raadsman is het niet eens met het vonnis. “Subsidiair, dus in het geval dat de rechter niet mee zou gaan in de eerste vorderingen van CBL, stelde het CBL voor om bijvoorbeeld een maximale duur van een blokkade toe te staan. Dat had wat ons betreft een goede compromis geweest. Dit vonnis zorgt ervoor dat FDF nu niks kan.” De actievoerders wilden in hoger beroep gaan, maar de behandeling kan niet meer plaatsvinden, voordat de acties gepland zijn.

Grote onduidelijkheid over acties

Onder boeren heerst grote onduidelijkheid over de acties. In regionale groepen stellen de beheerders voor om berichtgeving van het bestuur af te wachten. Anderen gaan vanavond met elkaar in gesprek om morgen toch actie te voeren. Actiegroep Bouw in Verzet, die in eerste instantie het boerenprotest steunt, roept boeren nu op om zich bij hen aan te sluiten.