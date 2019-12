Aantal waarnemingen wolven neemt toe

Steeds meer foto- en videobeelden van wolven in Nederland doen de ronde.

De meest recente waarneming is op de Sallandse Heuvelrug, waar een wildcamera de wolf voor een langere tijd op kon nemen. Wolvenkenners hebben bevestigd dat het inderdaad om een wolf gaat.

36 dode schapen in Friesland

Begin deze week was het ook al raak in Friesland bij Bakkeveen, waar een wildcamera beelden van een wolf vastlegde. Begin december werden verdacht veel dode schapen gevonden in de provincie Friesland, maar liefst 36. Of dat door de wolf komt, is nog onduidelijk. Uitvoeringsorganisatie voor de provincies BIJ12 is nog bezig met DNA-onderzoek.

Ook in Limburg doken afgelopen zaterdag 14 december beelden op van een wolf langs de A77 bij Heijen. Het lijkt erop dat er meer zwervende individuen rondstruinen.