73% jonge boeren bezig met verduurzaming

73% van de jonge boeren in Nederland zegt actief bezig te zijn om zijn of haar bedrijf te verduurzamen.

Dat concludeert het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) uit een enquête die meer dan duizend leden invulden. Slechts één op de drie boeren vindt dat de landbouw als geheel duurzamer moet.

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Een 35-jarige kalverhouder uit Gelderland schrijft in een toelichting: “Het besef duurzaam te moeten werken is groot, we willen en doen het volop en zijn daarmee het schoolvoorbeeld voor de industrie. Waardering voor wat hierin gebeurt moet vooropgaan.”

Leefbaarheid platteland

79% van de jonge boeren geeft aan niet genoeg waardering te krijgen. Bovendien voelen de jonge boeren zich erg betrokken bij de leefbaarheid van het platteland, 98% van de jonge boeren vindt dat ze bij de instandhouding hiervan onmisbaar zijn. 60% van de respondenten maakt zich zorgen om de toekomst. 80% is betrokken bij de boerenacties van de afgelopen maanden.