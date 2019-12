150 bekeuringen en verkeerschaos bij boerenprotest

De boerenprotesten op 18 december bleven zonder grote incidenten. Wel werden bekeuringen uitgedeeld.

De politie heeft op de actiedag van 18 december ruim 150 bekeuringen uitgedeeld aan boeren en bouwers. De meeste bekeuringen zijn uitgedeeld in Amsterdam, Brabant, Limburg en Zeeland.

Een veelvoud aan trekkers is door heel het land van de weg gehaald, maar tot grote incidenten kwam het niet. Dat meldt de politie na de wat ‘rommelige’ protestacties woensdag.

Handhaving per situatie bekeken

Bij de bekeuringen ging het vooral om verkeersovertredingen. Zo werden in Brabant 21 trekkers van de snelweg gehaald; de bestuurders kregen een boete van € 380. Toch waren op veel meer plekken trekkers op de snelweg en in overtreding, maar zij werden niet allemaal beboet.

Dat komt – volgens de politie – doordat burgemeesters per gemeente afspraken maken met de politie en het openbaar ministerie in de driehoek. De inzet van de politie hangt sterk af van de gemaakte afspraken, de actielocatie, de sfeer en of de veiligheid in het geding komt.

Blokkade A1

Een voorbeeld van woensdag 18 december is de blokkade van de snelweg A1 bij De Lutte. Daar was veel overlast van de blokkade en barbecue. Na contact binnen de driehoek en de actievoerders ter plekke, kwam de weg gauw weer vrij.

Ook waren woensdag veel acties ‘rommelig’ georganiseerd en niet gemeld bij de gemeente. Rijkswaterstaat berichtte op sociale media dat er de hele dag file gestaan heeft in het land.

In de ochtend ging het om ruim 400 kilometer, met veel vertragingstijd door compleet stilstaand verkeer.

Agenten bekogeld met vuurwerk

In Amersfoort is woensdagavond vanuit een rijdend busje vuurwerk naar 3 motoragenten gegooid. 2 van hen liepen hierdoor oorsuizen op en moesten voor een behandeling naar het ziekenhuis. De agenten begeleidden op dat moment een stoet boeren en bouwers. 3 mannen uit Amersfoort zijn aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie deden de 3 mee aan het protest van de bouwers.