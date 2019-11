Wageningen UR werkt aan autonome boerderij

Wageningen Universiteit wil een boerderij autonoom maken. Het project moet niet alleen aantonen dat het technisch kan, maar vooral boeren, onderwijs en maatschappij betrekken bij high-tech voedselproductie.

Wageningen University and Research (WUR) heeft de ambitie om een praktijkboerderij volledig autonoom te laten werken. Volgens Erik Pekkeriet, verantwoordelijk voor de Agro Food Robotics afdeling van WUR, heeft Nederland hiervoor alle technologische kennis in huis. Hierbij verwijst hij behalve naar alle kennisinstellingen, ook naar bedrijven die zich hebben gevestigd op de Wageningen Campus. Recent is daar ook de Japanse fabrikant Kubota neergestreken voor de ontwikkeling van autonome trekkers en slimme werktuigen.

Voorkeur voor open teelten

Het is nog niet duidelijk hoe de ‘autonome boerderij’ er precies uit komt te zien, maar Erik Pekkeriet heeft wel een voorkeur voor open teelten. “Juist de akkerbouwers, vollegrondstelers en fruittelers dreigen achterop te raken met snelle technologische ontwikkelingen, helemaal als je kijkt naar vertical farms die al volledig autonoom kunnen werken en op afstand aangestuurd kunnen worden.”

Koppositie Wageningen

Wageningen wordt gezien als het beste landbouw-ecosysteem ter wereld, gevestigd in een land met de meest geavanceerde boeren. “Om die koppositie te behouden, moeten wij ons blijven laten uitdagen en de lat hoog leggen”, aldus Pekkeriet. “Wij willen alles aan elkaar koppelen, om één geheel systeem te creëren, waarmee we van het zaaien tot het oogsten alles kunnen doen zonder ook maar een stap op het veld te zetten.”

Vervreemding voorkomen

Volgens de programmaleider is het belangrijk om hier het onderwijs, de boeren en de maatschappij nauw bij te betrekken, om vervreemding van hightech landbouw te voorkomen. Een verdere robotisering van de voedselproductie is volgens hem namelijk onvermijdelijk. Niet alleen omdat het technisch allemaal kan, maar ook om de teelt van gewassen minder afhankelijk te maken van chemie, kunstmest en arbeid en om registraties voor transparante ketens richting maatschappij verder te automatiseren zonder toename van de administratieve last voor de boer.

Locatie

Volgens de Wageningse onderzoeker zou voor de realisatie van een autonome boerderij de ’Boerderij van de Toekomst’ een logische locatie zijn. De Boerderij van de Toekomst is een initiatief van het ministerie LNV in samenwerking met WUR. Dit modelbedrijf moet in 2020 operationeel worden op de WUR praktijkproefbedrijven in Lelystad. Het moet een plek worden waar innovaties op het gebied van kringlooplandbouw ontwikkeld en getest worden, voordat ze naar praktijkbedrijven gaan die er mee aan de slag willen. “’Maar als we daar in Lelystad niet terecht kunnen, gaan wij op zoek naar een andere geschikte locatie”, aldus een vastberaden Pekkeriet.

Britten lopen voorop

Met de ontwikkeling van autonome open teelten lopen de Britten internationaal voorop met hun zogenoemde Hands Free Hectare-project. In 2015 begonnen onderzoekers van de Britse agrarische universiteit Harper Adams University met hun poging om 1 hectare graan te telen zonder mensen erop. Twee jaar achtereen teelden en oogstte de Engelsen 1 hectare graan volledig autonoom zonder chauffeur of agronoom op het perceel. Vorig jaar lukte het ook om een kleine maaidorser al rijdend te laten lossen in een autonoom rijdende kiepwagen. Dankzij dit succes ontving de Harper Adams University een subsidie van Innovate UK, en daarmee groeit het project dit jaar naar een 35 hectare groot akkerbouwbedrijf. De universiteit spreekt nu over een ‘Hands Free Farm’ en wordt een 3-jarig project.