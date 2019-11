Vrachtwagens veevoederbedrijf Hendriks niet vrijgegeven

De 30 in beslag genomen vrachtwagens van veevoederbedrijf Hendriks Group uit Baarle-Nassau blijven in beslag bij de Dienst Roerende zaken van de Domeinen.

Dat heeft de rechter vrijdag 15 november bepaald, nadat de eigenaar bezwaar ingediend had tegen het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) medio oktober op de beslaglegging. Een andere rechtspersoon van het Brabantse Hendriks heeft na de uitspraak van de rechter opnieuw bezwaar aangetekend. De behandeling van die klacht is op 24 januari 2020 bij de rechtbank in Den Bosch.

Verdenking van toevoegen afvalstoffen aan veevoer

De Landelijke Recherche heeft in opdracht van het OM op 19 oktober 30 vrachtwagens met opleggers van Hendriks Group in beslag genomen. Het bedrijf wordt ervan verdacht (afval)stoffen – die niet bestemd zijn voor veevoeder – toe te voegen aan veevoeder. Ook zouden de omstandigheden op het bedrijf onvoldoende hygiënisch zijn. Op 21 mei dit jaar deed de politie een inval op het bedrijf. Hierbij is beslag gelegd op contant geld, horloges en enkele voertuigen. Ook de woning van de verdachte in België en zijn banktegoeden werden bevroren.

€ 4,5 miljoen verdiend

Het OM heeft destijds al beslag gelegd op de 30 vrachtwagens met opleggers, maar de veevoeder mocht ze nog wel gebruiken. Inmiddels is het onderzoek in een volgend stadium, en mag Hendriks de wagens niet meer gebruiken. Volgens het OM is circa 40% van de afzetstroom van de veevoeder niet volgens de regels gegaan. Daarbij zou Hendriks circa € 4,5 miljoen verdiend hebben. Op basis hiervan is het OM van mening dat het niet langer te rechtvaardigen was dat het bedrijf de vrachtauto’s mocht blijven gebruiken.

Samenwerking met ketenpartners

Het OM en de politie werken in deze zaak nauw samen met ketenpartners. Zo is ook het private keurmerk GMP+ van de noodzakelijke informatie voorzien. Er is besloten dat Hendriks het keurmerk niet meer mag voeren. Het OM treedt hard op tegen dergelijke fraudezaken. De handelswijze van Hendriks veroorzaakt risico’s voor de voedselveiligheid. Europese regels met betrekking tot veevoer dienen ervoor dat producten veilig zijn. Die regels zijn er niet voor niets, stelt het OM.

Eerder betrokken bij schandaal

De Belgisch-Nederlandse onderneming zou in 2004 ook al betrokken zijn geweest bij een schandaal met antibiotica vervuilde melk. Die werd door het bedrijf tot melkpoeder verwerkt en als grondstof voor veevoer verkocht. Zij ontvingen daarvoor melk van Campina in België, die eigenlijk vernietigd had moeten worden. Campina kreeg een boete van ruim € 100.000. De veevoederfabrikant bleef buiten schot.