Vleesheffing: meer inkomen voor minder productie

Een coalitie van belangengroepen denkt met een heffing op vlees de boer extra te kunnen ondersteunen.

Een prijsverhoging van enkele dubbeltjes per ons vlees kan de Nederlandse land- en tuinbouw een financiële injectie opleveren van € 600 miljoen per jaar. Dat berekent een coalitie van milieu-, dierenwelzijns- en landbouworganisaties die een eerlijke prijs voor dierlijke eiwitten nastreven.

De True Animal Protein Price Coalitie (TAPPC) presenteerde vandaag een plan voor verhoging van de vleesprijs, met het doel met de meeropbrengst een fonds te vormen dat boeren helpt duurzamer te produceren.

Tekst gaat verder onder de tweet

De coalitie is gericht op enerzijds het beprijzen van klimaat- en milieukosten en dierenwelzijnskosten van de vleesproducten, en anderzijds op een betere beloning van producenten. Tegelijk moeten ook consumenten met een krappe beurs ondersteund worden.

De TAPP-coalitie bestaat uit een breed palet aan organisaties, variërend van Varkens in Nood, Arts en Leefstijl tot Kipster en Netwerk Grondig. LTO Nederland heeft zich er (nog) niet bij aangesloten.

Tekst gaat verder onder de tweet

Heffing moet leiden tot ander consumptiepatroon

Volgens TAPP bedragen de maatschappelijke kosten (milieu-, klimaat- en dierenwelzijnskosten) in 2030 voor kip € 2,00, voor varkensvlees € 4,50 en voor rund- en kalfsvlees € 5,70 per kilo. Als die bedragen in de vorm van heffingen op het vlees worden gelegd, zal dat leiden tot een verandering van het consumptiepatroon. Tegelijk kan de opbrengst van heffingen worden gebruikt om bedrijven op te kopen en te innoveren in duurzame (biologische) productie.

Gemiddelde vergoedingen per bedrijf

De gemiddelde vergoedingen kunnen per bedrijf oplopen tot jaarlijks bijna € 72.000 voor een pluimveebedrijf, zo’n € 30.000 voor een varkensbedrijf, € 19.000 voor een melkveebedrijf en ruim € 7.000 voor een akkerbouwbedrijf. De vergoedingen hebben onder andere betrekking op een vergoeding voor het houden van minder dieren.

Soortgelijke afspraken in Europees verband

Bij de berekeningen is uitgegaan van een heffing op de consumptie in Nederland. De productie voor export wordt in dit model niet extra belast. Doel is wel om in Europees verband tot soortgelijke afspraken te komen. De bedoeling is dat in februari van het volgend jaar een Europese coalitie een soortgelijk plan op Europese schaal zal presenteren.