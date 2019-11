Vlees in top tien meest verdienstelijke export

Sierteelt, vlees, zuivel en voedingsbereidingen zoals babymelkpoeder staan in de top tien van ‘meest profijtelijke’ exportproducten.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Op nummer één staan machines en onderdelen, waaronder ook machines voor de voedingsmiddelenindustrie vallen, met een toegevoegde waarde van € 15,8 miljard. Op nummer twee staan metaal en metaalproducten met € 5,7 miljard. Sierteelt, waar onder andere bloemen, planten, bloembollen en boomkwekerijproducten onder vallen, staat op nummer drie met een toegevoegde waarde, en dus de verdiensten aan de export, van € 5,4 miljard. Dat is gelijk aan het bedrag in 2015.

Toegevoegde waarde vlees gestegen

De export van vlees leverde vorig jaar wel meer op dan in 2015. Met een toegevoegde waarde van € 4,6 miljard is dat € 0,4 miljard meer dan drie jaar geleden. Met dit bedrag komt vlees op de zesde plek van exportproducten waar het meest aan verdiend wordt. Zuivel staat op een achtste plek met een toegevoegde waarde van € 4 miljard. Dat is eens stijging van een half miljard ten opzichte van 2015. De top tien sluit af met voedingsbereidingen, met een waarde van € 3,2 miljard (2015: € 2,9 miljard).

Voeding en dranken meeste verdiensten

Volgens de indeling van de exportgoederen in verschillende goederengroepen, wordt er het meest verdiend aan de export van voeding en dranken. Hieronder vallen het eerder genoemde vlees, de zuivel en voedingsbereidingen, maar ook groenten, cacaoproducten en dranken zoals bier. Aan de export van deze productgroep werd in 2018 € 25,1 miljard verdiend, tegenover € 22,8 miljard in 2015.

Gemiddeld verdient Nederland op elke euro Nederlandse makelij die wordt geëxporteerd € 0,51. Dat is minder dan in 2015 (€ 0,53). Aan een euro natuurproduct of grondstof (zoals bloemen en planten) verdient Nederland via de export het meest, gemiddeld € 0,64.

Het gaat in de cijfers van CBS alleen om export van Nederlandse makelij, wederuitvoer is niet meegenomen. De cijfers betreffen de verdiensten die Nederland overhoudt aan de exportomzet.