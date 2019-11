Vegetarische Slager levert aan Burger King Europa

De Vegetarische Slager levert vanaf dinsdag 12 november vegetarische burgers aan Burger King-vestigingen in 25 Europese landen.

De fastfoodketen gebruikt de burgers voor de zogenoemde Rebel Whopper. Die zal worden verkocht in ruim 2.500 restaurants. Nederland behoort nog niet tot de eerste markten waar de burger verkocht zal worden, maar zal naar verwachting snel volgen.

Volgens David Shear, baas van Burger King in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, is de Vegetarische Slager ‘de best denkbare partner’ voor deze ‘uitrol in Europa’. De Vegetarische Slager werd in 2007 opgericht door Jaap Korteweg. Hij verkocht zijn bedrijf eind 2018 aan multinational Unilever.

De vegetarische Rebel Whopper-burger van Burger King. - Foto: ANP

Samenwerking met andere vegaproducenten

Burger King testte eerder een andere versie van de Rebel Whopper in Zweden, samen met de eveneens Nederlandse producent Vivera. Dat contract zal uiteindelijk worden overgeheveld naar Unilever, zo zei Shear tegen internationaal persbureau Reuters. In de Verenigde Staten blijft de plantaardige Whopper van Burger King geproduceerd worden door Impossible Foods. In Brazilië start de fastfoodketen deze maand met de verkoop van vegetarische burgers van producent Marfrig Foods in samenwerking met agrarisch handelshuis ADM.