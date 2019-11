VWS wijst retail op verantwoordelijkheid voedselveiligheid

Supermarkten moeten meer verantwoordelijkheid nemen op het gebied van voedselveiligheid. Dat vindt Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens het jaarcongres voedselveiligheid en voedselintegriteit van Foodlog.

Berg zegt dat door de fipronil-crisis in de eiersector veel verbeterd is in de keten om de voedselveiligheid beter te waarborgen. “Vooral door de sector zelf, via IKB Ei”, aldus Berg. De extra controlemaatregelen leiden echter ook tot een hogere prijs van het product. “Ook afnemers moeten hierbij hun verantwoordelijkheid nemen en dus niet een goedkoop product elders gaan kopen om het in de schappen te leggen."

Alle ketenpartijen moeten verantwoordelijkheid nemen

Hoewel het wettelijk toegestaan is om eieren te produceren en te verhandelen die niet aan het ketenkwaliteitssysteem van de sector voldoen, vindt Berg het van groot belang dat alle ketenpartijen hun verantwoordelijkheid nemen. “Helemaal sluitend is de keten niet, daar is ook geen makkelijke oplossing voor”, zegt de hoge ambtenaar van VWS.

Warenwet

Berg benadrukt dat de voedselveiligheid in Nederland over het algemeen goed geregeld is. “We gaan ervan uit dat al het voedsel veilig is, maar zo vanzelfsprekend is het niet. In het verleden was voedsel een belangrijke oorzaak van ziekte of sterfte”, zegt Berg. De inmiddels ruim honderdjarige Warenwet speelt hier een belangrijke rol bij. De wet is volgens Berg "een flexibele bejaarde of een vitale oudere, net hoe je het wil noemen" en vormt een belangrijke pijler voor de volksgezondheid, de voorwaarden voor handel in voedsel en producten en voor het juist informeren van de consument.

Borgen van voedselveiligheid

De voedselveiligheid van een product is primair de verantwoordelijkheid van de producent zelf. De Warenwet zorgt mede voor de borging van veilig voedsel. Dat is volgens Berg vooral nu van groot belang, omdat voedsel minder herkenbaar is en verder verwerkt is voordat het bij de consument komt. Ook wordt er minder lokaal gegeten. Dit maakt het borgen van de voedselveiligheid een grotere uitdaging en het risico voor fraude groter. De samenwerking tussen controlerende instanties kan volgens de directeur-generaal beter, al vindt zij dat het de NVWA steeds beter lukt om fraude op te sporen.