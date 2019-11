VVD vraagt opheldering PFAS-norm voor tarragrond

De VVD wil opheldering van landbouwminister Carola Schouten over de problemen bij de verwerking van aardappelen, bieten en cichoreiwortels door de strenge PFAS-norm. VVD-Kamerleden Erik Ziengs en Helma Lodders hebben daarover vragen gesteld.

Fabrieken kunnen de tarragrond die van de producten komt niet meer afvoeren vanwege de strenge PFAS-norm. Ziengs en Lodders vragen de minister naar de maatregelen die zij heeft genomen om de problemen van de verwerkers van aardappelen, bieten en cichoreiwortels op te lossen of in elk geval te verminderen.

Probleem is dat de Fabrikant-eigenverklaring geen soelaas biedt. Normaal gesproken zou de tarragrond kunnen worden afgevoerd naar de landbouw of worden gebruikt voor de aanleg van wegen, bouw van huizen of voor dijkversterking.

Onder de risicogrenswaarde

De tarragrond zit ruim onder de risicogrenswaarde van 3 microgram, maar boven de norm van 0,1 microgram die nu wordt gehanteerd. De Kamerleden vragen welke stappen minister Schouten heeft gezet om de problemen in de landbouw in kaart te brengen. Ze willen dat de landbouw meepraat in de taskforce PFAS.