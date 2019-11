VVD en D66 vangen klappen op in stikstofdebat

De regeringspartijen VVD en D66 kregen het donderdag het meest voor de kiezen bij het debat over de stikstofaanpak. VVD kreeg van de rechterkant vooral kritiek op de verlaging van de maximumsnelheid, D66 moest het aan de linkerzijde ontzien vanwege de veronderstelde uitverkoop van de natuur.

D66-woordvoerder Tjeerd de Groot kreeg van GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver het verwijt dat D66 wel stoer roept dat de veehouderij moet worden gehalveerd, maar niet met een plan komt. GroenLinks diende wel een wetsvoorstel in, niet om de veestapel te halveren, maar om de stikstofuitstoot in een periode van vijftien jaar te halveren. De Groot ontkent dat zijn partij instemt met schrappen van natuur. Het kabinet wil onderzoeken in hoeverre natuurgebieden kunnen worden geschrapt en of er natuurgebieden zijn waar de bescherming verder gaat dan de Europese regels vereisen.

Productierechten en maximumsnelheid houden de gemoederen bezig

SP’er Frank Futselaar noemde de gang naar Brussel een hypothetische exercitie, omdat de Europese Commissie toch niet zal instemmen. SGP’er Roelof Bisschop maakt zich zorgen over de productierechten van boeren. “De landbouw moet het bezuren ten gunste van andere sectoren”, zei hij.

Over het afromen van productierechten heeft het kabinet deze week geen nadere toelichting gegeven. Eerder heeft landbouwminister Schouten aangegeven dat zij een deel van de latente ruimte wil schrappen bij extern salderen. VVD’er Mark Harbers moest het vooral ontgelden vanwege de verlaging van de maximumsnelheid, waar zijn partij mee akkoord is gegaan.

Deskundigheid boeren nodig bij uitvoering voermaatregelen

CDA’er Jaco Geurts zei dat de voermaatregelen best wel fors zijn. Daarmee corrigeerde hij een eerdere opmerking dat het deze week afgekondigde pakket ‘niet zo zeer een opgave voor de landbouw’ noemde. Hij wil weten hoe het kabinet invulling geeft aan de voermaatregelen. Coalitiegenoot Carla Dik-Faber (ChristenUnie) zei blij te zijn dat het kabinet daarbij elk geval wil steunen op de deskundigheid en professionaliteit van de boeren zelf.

Het debat in het parlement wordt donderdagmiddag voortgezet.