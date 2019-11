Uitbreiding in bollensector door stikstof in gevaar

De bollensector wordt ook stevig geraakt door de stikstofproblematiek.

Volgens Johan Nijsen van Agrofocus, een adviesbureau in bouw- en installatiebegeleiding, zijn tenminste 4 bouwprojecten stilgelegd als gevolg de stifstofcrisis die zich in de orderportefeuille van Agrofocus bevinden. Nijsen denkt dat 1 op de 7 bollenbedrijven met uitbreidingsplannen direct geraakt wordt in de bedrijfsvoering als gevolg van de stikstofproblemen.

Onduidelijkheid

Agrofocus heeft momenteel nog ongeveer 30 nieuwbouwprojecten voor uitbreiding in voorbereiding. Meestal wordt minimaal 1,5 tot 2 jaar voor de geplande nieuwbouw aan een dergelijk traject begonnen. Als de duidelijkheid over hoe het verder moet nog lang uitblijft zal een deel van deze 30 bedrijven last ondervinden. Zeker 10 bedrijven willen op redelijk korte termijn uitbreiden, stelt Nijsen.