Stikstofregistratie industrie ontbreekt vaak

Een groot deel van de stikstofuitstotende industrie in Nederland registreert geen stikstofuitstoot.

Dat blijkt uit een inventarisatie die Brabants Statenlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie) heeft gemaakt op basis van de emissie-registratie van stikstofoxiden in Nederland.

Illegaal

Vreugdenhil studeerde Land, Water en Milieubeheer aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein en is Statenlid voor de ChristenUnie/SGP in Brabant.

Puur volgens de wet zijn de stikstofuitstotende bedrijven illegaal als ze niet beschikken over de juiste Natuurbeschermingswetvergunning. Provincies zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de vergunningplicht.

Vreugdenhil constateert dat in Nederland van de ongeveer 9.000 industriebedrijven van enige omvang nog geen 500 stikstofuitstoot (NOx en NH3) rapporteren in het milieujaarverslag.

Alleen stikstofdepositie landbouwbedrijven in beeld

Hij zegt dat de provincies veel beter in beeld moeten brengen hoe het zit met het werkelijke aandeel van industrie in de stikstofdepositie. Nu is eigenlijk alleen de stikstofdepositie van landbouwbedrijven goed in beeld.

Vreugdenhil heeft een lijst van 62 bedrijven buiten de landbouw in Brabant gepubliceerd die hun stikstofemissie wel hebben gemeld. “Van honderden bedrijven is dus helemaal niet bekend hoeveel ze uitstoten”, aldus Vreugdenhil. Brabant is daar niet uniek in, concludeert hij.

Bierbrouwers

Er zijn heel grote bedrijven bij die niet beschikken over een Natuurbeschermingswetvergunning. Vreugdenhil noemt bierproducenten Bavaria en Inbev en Isover als belangrijke stikstofuitstoters zonder natuurvergunning. Bierproducent Dommelsch blijkt op het natuurgebied Leenderbos een depositie van 8,5 mol stikstof per hectare per jaar te veroorzaken zonder Natuurbeschermingswetvergunning.

“Het gaat niet om peanuts”, oordeelt Vreugdenhil. Er zijn bedrijven die een uitstoot hebben vergelijkbaar met de totale ammoniakemissie van 40 melkveebedrijven, maar die niet beschikken over een Natuurbeschermingswet, zegt Vreugdenhil.

“De black-box van de industrie wordt dus alleen maar groter. Terwijl elke boer tot op de laatste koe de uitstootregistratie op orde moet hebben en controle op controle hierover krijgt, komt de industrie ermee weg”, zegt hij.

Het stikstofprobleem is veel groter dan tot nu toe gerealiseerd wordt, zegt Vreugdenhil. Hij zegt dat hij al sinds 2016 probeert om de gegevens over de stikstofemissie van de industrie boven water te krijgen.