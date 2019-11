Stikstofclaim wijst ministerie op onrechtmatigheid

Stichting Stikstofclaim wijst het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant op de onrechtmatigheid van het stikstofbeleid.

Daartoe hebben de advocaten van stikstofclaim afgelopen week een brief gestuurd naar het ministerie van LNV en naar de provincie Brabant. Dat meldt Stichting stikstofclaim.

Stikstofclaim wil in gesprek

In de brieven wordt de onrechtmatigheid van de ingevoerde beleidsregels omtrent salderen en de voorgenomen wijziging van de Meststoffenwet onder de aandacht gebracht. Ook wil stikstofclaim in gesprek met het ministerie van LNV en GS Noord-Brabant. Als dat gesprek niet tot een oplossing leidt, dan wil stikstofclaim een juridische procedure beginnen. “Wanneer het gesprek plaats zal vinden is nog niet bekend. We verwachten deze week een reactie”, aldus een woordvoerster van stikstofclaim.

Inschrijving altijd nog geopend

Inschrijven bij de stichting kan altijd nog op de website. Dat kost eenmalig € 150. Claims die worden binnengehaald, worden verdeeld onder de deelnemers. Volgens stikstofclaim-voorzitter John van Spithoven hebben circa 2.700 boeren zich aangemeld. ”De aanmeldingen druppelen binnen, de laatste dagen wel 100 per dag”, aldus van Spithoven.

Stikstofclaim kiest bewust voor de provincie Noord-Brabant, omdat hier de meeste knelgevallen en aanknopingspunten voor de advocaten zijn, volgens de woordvoerster. “Natuurlijk zijn er in andere provincies ook knelgevallen, maar het beleid in Noord-Brabant schuurt het meeste met het rijksbeleid. We houden natuurlijk wel alle situaties in heel het land in de gaten”, aldus Van Spithoven.