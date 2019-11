Stichting wil volledig stikstofmodel ter inzage

Stichting Stikstofclaim wil meer informatie over het rekenhart van Aerius van het RIVM.

Stichting Stikstofclaim wil het volledige stikstofmodel van het RIVM, inclusief onderliggende berekeningen, inzien, en heeft een nieuw verzoek om extra informatie ingediend via het ministerie van VWS en het RIVM. Er is in de laatste weken al veel informatie openbaar gemaakt, maar dat levert nog geen inzicht over het rekenhart van het Aerius-model. Dat meldt de stichting.

WOB-verzoek ingediend

Stikstofclaim heeft via haar advocaten een zogenoemd WOB-verzoek ingediend bij het RIVM en het ministerie van VWS, waar het RIVM formeel onder valt. Volgens de stichting hebben computerexperts vastgesteld dat de daadwerkelijke berekeningen van de stikstofneerslag (depositie) tot stand komen in een afgeschermd deel van Aerius. Dat rekenhart binnen Aerius wordt aangeduid als het OPS-model.

Aerius is het rekenmodel van het RIVM waarmee de berekeningen worden gemaakt voor het verlenen van vergunningen binnen het stikstofbeleid. Stikstofclaim gaat er ‘vooralsnog’ vanuit dat het nu nog niet openbare OPS-model vlot wordt opgeleverd.

RIVM onder vuur

Het RIVM ligt onder vuur van boeren en organisaties zoals het Mesdagfonds, die de meetmethoden voor ammoniak in twijfel trekken. Tijdens de recente protestactie op 16 oktober protesteerden duizenden boeren in de buurt van het instituut in Bilthoven.

Stichting Stikstofclaim is opgericht om schade te claimen die is ontstaan en gaat ontstaan door het stikstofbeleid van de overheid.