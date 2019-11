Steeds meer doodgebeten schapen in Drenthe

Deze maand zijn er in de provincie Drenthe 24 doodgebeten schapen gevonden.

Dat blijkt uit data van uitvoeringsorgaan BIJ12, die de afhandeling van faunaschade voor de provincies uitvoert.

Meldingen

De meest recente melding is van afgelopen weekend uit Anderen. Daar zijn 8 dode schapen gemeld bij BIJ12. Eerder die week kwamen er meldingen van vier doodgebeten schapen uit Grolloo, zes dode schapen uit Eext en vier dode schapen uit Hooghalen. Bovendien was het begin november al raak bij een schapenhouder in Ansen, waar drie dode schapen gevonden werden. Voor alle gevallen geldt dat de doodsoorzaak nog onbekend is. BIJ12 doet hier momenteel onderzoek naar. Toch bestaat het vermoeden bij velen dat de wolf de dader is.

Niet alleen in Drenthe zijn dode schapen aangetroffen. Ook in Onnen (Gr.), Heino (Ov.) en Wolvega (Frl.) zijn enkele dode schapen gevonden. Ook die onderzoeken lopen nog.