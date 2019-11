Spoedwet stikstof binnen een week verwacht

De spoedwet over de aanpak stikstof wordt op korte termijn, mogelijk nog deze week, verwacht.

Het wetsvoorstel zal ook gevolgen hebben voor de meststoffenwet. Dat blijkt bij de procedurevergadering in de Tweede Kamer. Het ministerie van landbouw heeft de Tweede Kamer gevraagd om in de agenda alvast rekening te houden met een snelle behandeling van het wetsvoorstel in de komende twee weken.

Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn

Ook vraagt het ministerie hierbij een snelle behandeling van nieuwe wijzigingen van de meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn.

De Raad van State buigt zich nog over de spoedwet aanpak stikstof. Het wetsvoorstel is op 8 november aan de Raad van State voorgelegd voor advies. Normaal duurt deze advisering enkele weken tot maanden. In een spoedprocedure kan dit sneller.

Handel in fosfaatrechten

Dit voorjaar werd de verhoging van het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten in recordtempo van 2,5 week behandeld door de Tweede en Eerste Kamer. Normaal duurt dit enkele maanden tot jaren.