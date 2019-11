Snel wil onderzoek naar fiscale maatregelen vleesprijs

In het onderzoek naar een nieuw belastingstelsel wordt ook onderzoek gedaan naar een heffing op vlees en andere consumptiegoederen die een grote impact hebben. Dat zegt staatssecretaris Menno Snel van Financiën bij de behandeling van het Belastingplan in de Tweede Kamer.

Snel gaat laten onderzoeken of op fiscaal terrein maatregelen mogelijk zijn voor een betere beprijzing van vergroeningsmaatregelen. “Volgens mij zijn die echt nodig. Het zou dus best kunnen dat een volgend kabinet kijkt naar een andere manier om een eerlijke prijs in de vleesindustrie te krijgen”, zegt de D66’er. Hij voegt eraan toe dat het huidige kabinet niet van plan is om een vleesbelasting in te voeren.

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën - Foto: ANP

Met geld uit heffing op vlees Fonds Eerlijke Voedselprijzen vullen

Snel is positief over de maatschappelijke betrokkenheid en noemt het invoeren van een vleesbelasting een sympathiek idee, ‘omdat de externe kosten daar niet altijd in verrekend zijn’. De staatssecretaris voegt er wel aan toe dat de invoering van een vleesbelasting niet eenvoudig is, omdat er een groot ‘grijs’ gebied is, zoals vleesbouillonblokjes.

De TAPP-coalitie (True Animal Protein Price Coalition) richt zich op de werkelijke prijs van dierlijke producten, inclusief de milieubelasting. De coalitie lanceerde recent een plan om de prijs van dierlijke eiwitten te verhogen. Hiermee willen de initiatiefnemers naast milieu- en gezondheidswinst een Fonds Eerlijke Voedselprijzen vormen. Hieruit kunnen vergoeding aan boeren worden betaald voor te leveren maatschappelijke diensten op het gebied van klimaat, milieu, natuur en dierenwelzijn.

LTO tegen, GroenLinks en PvdD voor invoering vleestaks

Diverse landbouworganisaties steunen het initiatief. LTO Nederland heeft na overleg besloten het initiatief niet te steunen. “Met deze vleestaks zet je de verduurzaming van de Nederlandse veehouderij op een doodlopend spoor. De zogenaamde compensatie zou een sigaar uit eigen doos zijn. Hoe goed de intenties vast zijn, dit plan is niet realistisch en niet in het belang van de boer noch de maatschappij”, aldus LTO-voorzitter Marc Calon.

Diverse partijen, waaronder GroenLinks en PvdD zijn groot voorstander van een vleestaks.