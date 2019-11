Schouten wil snel met Landbouw Collectief om tafel

Landbouwminister Carola Schouten spreekt lovende woorden over het Landbouwcollectief bij het in ontvangst nemen van het stikstofreductieplan van de land- en tuinbouw.

Ze zegt het ongelooflijk knap te vinden dat het collectief zo snel met een voorstel komt dat aan de ene kant de stikstofproblematiek aanpakt en aan de andere kant perspectief biedt aan boeren. “Dat is ook precies het evenwicht dat het kabinet zoekt”, zegt Schouten.

De minister wil inhoudelijk nog niet reageren. “Het is niet zo dat ik gelijk kan zeggen dat ik alles ga overnemen. Dat is niet hoe het werkt in een democratie. Al zou ik het al kunnen zeggen, dan heb ik ook nog altijd Kamerleden die er iets van kunnen vinden. Ik vind het wel een serieus plan en ik wil graag met elkaar kijken naar wat we ermee kunnen.”

Als er kostbare investeringen nodig zijn, begrijp ik dat de landbouw zegt: maak dat voor ons mogelijk

Kosten plan € 2,9 miljard

Op de kosten van het plan, € 2,9 miljard, reageert Schouten: “De sector zegt nu: we kunnen een deel van de oplossing zijn, maar daar zit ook wel een randvoorwaarde aan. Dat begrijp ik heel goed. Een boer moet ook een inkomen hebben. Als er kostbare investeringen moeten worden gedaan, begrijp ik dat de landbouw zegt: maak het voor ons ook mogelijk om dat te doen.”

Stikstofprobleem raakt gehele samenleving

Schouten benadrukt dat het stikstofprobleem een vraagstuk is dat niet alleen over de landbouw gaat, maar de hele samenleving raakt. “De landbouw zegt zelf dat ze kan bijdragen aan een oplossing, ik geloof daar ook in. Van daaruit moeten we kijken wat de plannen zijn die doorgang kunnen vinden. We hebben al een pakket gepresenteerd, waarin gelijkenissen zitten met de plannen zoals ze hier liggen”, aldus Schouten. Ze gaat op korte termijn – binnen een week – met het Landbouwcollectief om tafel om het plan te bespreken.